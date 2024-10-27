https://ria.ru/20241027/vojska-1980353694.html

ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин

ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин - РИА Новости, 27.10.2024

ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин

Российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, темпы наступления увеличиваются, сообщил журналист... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:05

2024-10-27T14:05

2024-10-27T14:05

специальная военная операция на украине

артемовск

кировск

лисичанск

павел зарубин

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, темпы наступления увеличиваются, сообщил журналист Павел Зарубин, он привел соответствующие данные в программе "Москва. Кремль. Путин". "Группировка "Центр" за последние дни продвинулась на 5-6 километров, темпы постоянно увеличиваются. Наступление идет на фронте протяженностью 23 километра", - сказал журналист. Другие направления, на которых осуществляются наступательные действия, это Дзержинск и вся прилегающая агломерация, добавил Зарубин. По его словам, взяты населенные пункты Артемовск, Кировск и Новгородское. "Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города, которая полностью блокирована нашими войсками", - отметил Зарубин. Он уточнил, что "Южной" группировке войск удалось отодвинуть ВСУ на 20 километров от Лисичанска и взять под контроль Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки российские войска прошли еще 10 километров в западном направлении, освободили населенный пункт Верхнекаменское. "В зоне ответственности группировки "Юг" также находится Соледарско-Бахмутское направление. Наши войска вышли на берег канала Северский Донец - Донбасс по фронту - 16 километров, перешли на другой берег канала, форсировав его и в настоящий момент продвигаются на запад", - сообщил автор программы. Сейчас 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия ведет бои за освобождение Часов Яра, по самому населенному пункту десантники продвинулись на глубину 1,5 километра, заявил Зарубин. "Группировка "Запад" также действует успешно. Части и соединения 1-й танковой армии вышли на Краснооскольское водохранилище по фронту 5 километров, выполняя тем самым ранее поставленную задачу, это уже Харьковская область. Водохранилище было естественной водной преградой", - пояснил журналист. Он также подчеркнул, что ВС РФ успешно ведет боевые действия на краснолиманском направлении. По словам Зарубина, группировка "Восток" действует наступательно. "После взятия укрепрайона - города Угледар она продолжает успешные действия в северном направлении, продвинувшись на глубину свыше 6 километров", - указал он. На запорожском направлении войсками проводятся отдельные наступательные операции по улучшению своего положения, заключил Зарубин.

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932639537.html

https://ria.ru/20240524/peregovory-1948192287.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980178850.html

артемовск

кировск

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовск, кировск, лисичанск, павел зарубин, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины