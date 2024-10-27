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ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/vojska-1980353694.html
ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин
ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин - РИА Новости, 27.10.2024
ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин
Российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, темпы наступления увеличиваются, сообщил журналист... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:05
2024-10-27T14:05
специальная военная операция на украине
артемовск
кировск
лисичанск
павел зарубин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, темпы наступления увеличиваются, сообщил журналист Павел Зарубин, он привел соответствующие данные в программе "Москва. Кремль. Путин". "Группировка "Центр" за последние дни продвинулась на 5-6 километров, темпы постоянно увеличиваются. Наступление идет на фронте протяженностью 23 километра", - сказал журналист. Другие направления, на которых осуществляются наступательные действия, это Дзержинск и вся прилегающая агломерация, добавил Зарубин. По его словам, взяты населенные пункты Артемовск, Кировск и Новгородское. "Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города, которая полностью блокирована нашими войсками", - отметил Зарубин. Он уточнил, что "Южной" группировке войск удалось отодвинуть ВСУ на 20 километров от Лисичанска и взять под контроль Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки российские войска прошли еще 10 километров в западном направлении, освободили населенный пункт Верхнекаменское. "В зоне ответственности группировки "Юг" также находится Соледарско-Бахмутское направление. Наши войска вышли на берег канала Северский Донец - Донбасс по фронту - 16 километров, перешли на другой берег канала, форсировав его и в настоящий момент продвигаются на запад", - сообщил автор программы. Сейчас 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия ведет бои за освобождение Часов Яра, по самому населенному пункту десантники продвинулись на глубину 1,5 километра, заявил Зарубин. "Группировка "Запад" также действует успешно. Части и соединения 1-й танковой армии вышли на Краснооскольское водохранилище по фронту 5 километров, выполняя тем самым ранее поставленную задачу, это уже Харьковская область. Водохранилище было естественной водной преградой", - пояснил журналист. Он также подчеркнул, что ВС РФ успешно ведет боевые действия на краснолиманском направлении. По словам Зарубина, группировка "Восток" действует наступательно. "После взятия укрепрайона - города Угледар она продолжает успешные действия в северном направлении, продвинувшись на глубину свыше 6 километров", - указал он. На запорожском направлении войсками проводятся отдельные наступательные операции по улучшению своего положения, заключил Зарубин.
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932639537.html
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артемовск, кировск, лисичанск, павел зарубин, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Кировск, Лисичанск, Павел Зарубин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России продвигаются вперед на всех направлениях, заявил Зарубин

Зарубин: российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска на всех направлениях фронта продвигаются вперед и справляются с поставленными задачами, темпы наступления увеличиваются, сообщил журналист Павел Зарубин, он привел соответствующие данные в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Группировка "Центр" за последние дни продвинулась на 5-6 километров, темпы постоянно увеличиваются. Наступление идет на фронте протяженностью 23 километра", - сказал журналист.
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Другие направления, на которых осуществляются наступательные действия, это Дзержинск и вся прилегающая агломерация, добавил Зарубин. По его словам, взяты населенные пункты Артемовск, Кировск и Новгородское.
"Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города, которая полностью блокирована нашими войсками", - отметил Зарубин.
Он уточнил, что "Южной" группировке войск удалось отодвинуть ВСУ на 20 километров от Лисичанска и взять под контроль Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки российские войска прошли еще 10 километров в западном направлении, освободили населенный пункт Верхнекаменское.
"В зоне ответственности группировки "Юг" также находится Соледарско-Бахмутское направление. Наши войска вышли на берег канала Северский Донец - Донбасс по фронту - 16 километров, перешли на другой берег канала, форсировав его и в настоящий момент продвигаются на запад", - сообщил автор программы.
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Сейчас 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия ведет бои за освобождение Часов Яра, по самому населенному пункту десантники продвинулись на глубину 1,5 километра, заявил Зарубин. "Группировка "Запад" также действует успешно. Части и соединения 1-й танковой армии вышли на Краснооскольское водохранилище по фронту 5 километров, выполняя тем самым ранее поставленную задачу, это уже Харьковская область. Водохранилище было естественной водной преградой", - пояснил журналист.
Он также подчеркнул, что ВС РФ успешно ведет боевые действия на краснолиманском направлении.
По словам Зарубина, группировка "Восток" действует наступательно. "После взятия укрепрайона - города Угледар она продолжает успешные действия в северном направлении, продвинувшись на глубину свыше 6 километров", - указал он.
На запорожском направлении войсками проводятся отдельные наступательные операции по улучшению своего положения, заключил Зарубин.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКировскЛисичанскПавел ЗарубинВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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