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Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам
Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам - РИА Новости, 27.10.2024
Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам
Российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали гражданина США, передававшего России ценные разведсведения, сообщил штаб Обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:43
2024-10-27T19:43
2024-10-27T19:59
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали гражданина США, передававшего России ценные разведсведения, сообщил штаб Обороны ДНР в Telegram-канале.В заявлении штаба говорится, что американец сыграл "ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении".Штаб обороны ДНР также подчеркнул, что передаваемая военным информация позволяла наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.Отмечается, что жизни военного ничего не угрожает. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.
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россия, сша, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам
Под Угледаром спасли военного из США, передававшего разведданные ВС России