https://ria.ru/20241027/voennyy-1980394140.html

Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам

Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам - РИА Новости, 27.10.2024

Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам

Российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали гражданина США, передававшего России ценные разведсведения, сообщил штаб Обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:43

2024-10-27T19:43

2024-10-27T19:59

специальная военная операция на украине

россия

сша

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали гражданина США, передававшего России ценные разведсведения, сообщил штаб Обороны ДНР в Telegram-канале.В заявлении штаба говорится, что американец сыграл "ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении".Штаб обороны ДНР также подчеркнул, что передаваемая военным информация позволяла наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.Отмечается, что жизни военного ничего не угрожает. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.

https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

россия

сша

донецкая народная республика

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россия, сша, донецкая народная республика, безопасность