https://ria.ru/20241027/voennye-1980372735.html

Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области

Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области - РИА Новости, 27.10.2024

Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области

Российские военные в Сумской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:02

2024-10-27T17:02

2024-10-27T17:34

специальная военная операция на украине

сумская область

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные в Сумской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении орудия противника", — заявили в ведомстве.Установку атаковали дроном "Иноходец", ее уничтожили вместе с боевым расчетом.Ранее сегодня Минобороны сообщало, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 12 украинских бригад в семи районах Сумской области.

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность