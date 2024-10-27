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Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области - РИА Новости, 27.10.2024
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17:02 27.10.2024 (обновлено: 17:34 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/voennye-1980372735.html
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области - РИА Новости, 27.10.2024
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области
Российские военные в Сумской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:02
2024-10-27T17:34
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные в Сумской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении орудия противника", — заявили в ведомстве.Установку атаковали дроном "Иноходец", ее уничтожили вместе с боевым расчетом.Ранее сегодня Минобороны сообщало, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 12 украинских бригад в семи районах Сумской области.
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области

Минобороны сообщило об уничтожении украинской САУ "Иноходец" в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета
Военнослужащие артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные в Сумской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении орудия противника", — заявили в ведомстве.
Установку атаковали дроном "Иноходец", ее уничтожили вместе с боевым расчетом.
Ранее сегодня Минобороны сообщало, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 12 украинских бригад в семи районах Сумской области.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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