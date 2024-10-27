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Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области - РИА Новости, 27.10.2024
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области
Российские военные в Сумской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:02
2024-10-27T17:02
2024-10-27T17:34
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безопасность
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные в Сумской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении орудия противника", — заявили в ведомстве.Установку атаковали дроном "Иноходец", ее уничтожили вместе с боевым расчетом.Ранее сегодня Минобороны сообщало, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 12 украинских бригад в семи районах Сумской области.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую САУ в Сумской области
Минобороны сообщило об уничтожении украинской САУ "Иноходец" в Сумской области