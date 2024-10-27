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Сергей Хоменко отметил высокую активность избирателей в Узбекистане
Сергей Хоменко отметил высокую активность избирателей в Узбекистане - РИА Новости, 27.10.2024
Сергей Хоменко отметил высокую активность избирателей в Узбекистане
Заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Республики Беларусь и России Сергей Хоменко посетил избирательные участки в узбекистанском Чирчике,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:32
2024-10-27T21:32
2024-10-27T21:32
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Республики Беларусь и России Сергей Хоменко посетил избирательные участки в узбекистанском Чирчике, сообщает телеграм-канал Sputnik Узбекистан.Сегодня в республике прошло голосование по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и местных кенешей. Делегация Парламентского Собрания в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств приняла участие в наблюдении за выборами. Хоменко отметил высокую активность избирателей, особенно среди молодежи. Международный наблюдатель выразил уверенность, что новоизбранные члены парламента РУз будут также продолжать работу по взаимодействию между парламентами Узбекистана и Беларуси, пишет телеграм-канал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, белоруссия, в мире, выборы
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Узбекистан, Россия, Белоруссия, В мире, Выборы