https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980404575.html

Сергей Хоменко отметил высокую активность избирателей в Узбекистане

Сергей Хоменко отметил высокую активность избирателей в Узбекистане - РИА Новости, 27.10.2024

Сергей Хоменко отметил высокую активность избирателей в Узбекистане

Заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Республики Беларусь и России Сергей Хоменко посетил избирательные участки в узбекистанском Чирчике,... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:32

2024-10-27T21:32

2024-10-27T21:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

узбекистан

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Республики Беларусь и России Сергей Хоменко посетил избирательные участки в узбекистанском Чирчике, сообщает телеграм-канал Sputnik Узбекистан.Сегодня в республике прошло голосование по выборам депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и местных кенешей. Делегация Парламентского Собрания в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств приняла участие в наблюдении за выборами. Хоменко отметил высокую активность избирателей, особенно среди молодежи. Международный наблюдатель выразил уверенность, что новоизбранные члены парламента РУз будут также продолжать работу по взаимодействию между парламентами Узбекистана и Беларуси, пишет телеграм-канал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, россия, белоруссия, в мире, выборы