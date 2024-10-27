Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980382302.html
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 27.10.2024
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
Участки для голосования на проходящих в воскресенье выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:18
2024-10-27T18:18
в мире
узбекистан
парламентские выборы в узбекистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980333762_0:2:1268:715_1920x0_80_0_0_70479da0820d7b75e97eddac94b66ffc.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Участки для голосования на проходящих в воскресенье выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК страны. В Узбекистане в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек. "Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сказал представитель ЦИК. По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 28 октября. В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу. Избранными по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980329233.html
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980067783.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980333762_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_6d2dbf3c2b6ebd008d25352db70c19a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Парламентские выборы в Узбекистане
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах

В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах в парламент

© SputnikЛюди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Sputnik
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Участки для голосования на проходящих в воскресенье выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК страны.
В Узбекистане в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
Паспорт и бланк в руках избирателя - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Граждане Узбекистана в России голосуют на выборах в парламент
Вчера, 09:23
Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
"Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сказал представитель ЦИК.
По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 28 октября.
В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.
Избранными по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
Заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Процедура выборов в парламент Узбекистана
Вчера, 02:20
 
В миреУзбекистанПарламентские выборы в Узбекистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала