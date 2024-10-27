https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980382302.html
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 27.10.2024
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
Участки для голосования на проходящих в воскресенье выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:18
2024-10-27T18:18
2024-10-27T18:18
в мире
узбекистан
парламентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Участки для голосования на проходящих в воскресенье выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК страны. В Узбекистане в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек. "Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сказал представитель ЦИК. По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 28 октября. В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу. Избранными по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980329233.html
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в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Парламентские выборы в Узбекистане
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах в парламент
ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Участки для голосования на проходящих в воскресенье выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК страны.
В Узбекистане
в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
"Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сказал представитель ЦИК.
По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 28 октября.
В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.
Избранными по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.