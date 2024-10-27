Парламентские выборы в Узбекистане состоялись
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись, явка составила 47,62 процента
© SputnikЛюди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
© Sputnik
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей на 13.00 местного времени (11.00 мск) составила 47,62%, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.
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"На 13.00 на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62% от общего списка", - сказал Кучкаров.
В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.
Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).
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