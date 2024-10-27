https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980342084.html

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись - РИА Новости, 27.10.2024

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись

Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей на 13.00 местного времени (11.00 мск) составила 47,62%, РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:07

2024-10-27T12:07

2024-10-27T12:11

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ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей на 13.00 местного времени (11.00 мск) составила 47,62%, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров."На 13.00 на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62% от общего списка", - сказал Кучкаров.В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).

https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980067783.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, в мире