Рейтинг@Mail.ru
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 27.10.2024 (обновлено: 12:11 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980342084.html
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись - РИА Новости, 27.10.2024
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись
Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей на 13.00 местного времени (11.00 мск) составила 47,62%, РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:07
2024-10-27T12:11
узбекистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980333762_0:2:1268:715_1920x0_80_0_0_70479da0820d7b75e97eddac94b66ffc.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей на 13.00 местного времени (11.00 мск) составила 47,62%, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров."На 13.00 на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62% от общего списка", - сказал Кучкаров.В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980067783.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980333762_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_6d2dbf3c2b6ebd008d25352db70c19a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, в мире
Узбекистан, В мире
Парламентские выборы в Узбекистане состоялись

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись, явка составила 47,62 процента

© SputnikЛюди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Sputnik
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей на 13.00 местного времени (11.00 мск) составила 47,62%, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.
«
"На 13.00 на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62% от общего списка", - сказал Кучкаров.
В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.
Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).
Заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Процедура выборов в парламент Узбекистана
Вчера, 02:20
 
УзбекистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала