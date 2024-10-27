https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980333082.html

Явка на выборах в Узбекистане к 9:00 мск составила 29,58 процента

Явка на выборах в Узбекистане к 9:00 мск составила 29,58 процента - РИА Новости, 27.10.2024

Явка на выборах в Узбекистане к 9:00 мск составила 29,58 процента

Почти треть избирателей проголосовали на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана — явка избирателей на 11.00 местного времени (9.00 мск) РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T10:08

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ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Почти треть избирателей проголосовали на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана — явка избирателей на 11.00 местного времени (9.00 мск) составила 29,58%, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.В Узбекистане в воскресенье начались очередные парламентские выборы. впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии"На 11.00 на избирательные участки пришло 5,9 миллиона избирателей, или 29,58% от общего списка", — сказал Кучкаров.В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.

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Парламентские выборы в Узбекистане В Узбекистане начались парламентские выборы - они впервые проходят по смешанной системе, избиратели голосуют не только за одну из пяти партий, но и выбирают депутатов по одномандатным округам. По мнению экспертов, это делает выборы более конкурентными, а избиратели будут лучше знать своих депутатов. 2024-10-27T10:08 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, в мире