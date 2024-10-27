https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980067783.html

Процедура выборов в парламент Узбекистана

Процедура выборов в парламент Узбекистана - РИА Новости, 27.10.2024

Процедура выборов в парламент Узбекистана

В соответствии с конституцией Республики Узбекистан (1992), высшим государственным представительным органом в стране является Олий Мажлис (парламент). Он... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T02:20

2024-10-27T02:20

2024-10-27T02:20

справки

узбекистан

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В соответствии с конституцией Республики Узбекистан (1992), высшим государственным представительным органом в стране является Олий Мажлис (парламент). Он состоит из двух палат: законодательной палаты (нижняя палата) и сената (верхняя палата). Члены обеих палат избираются сроком на пять лет.Избранным в парламент может быть гражданин республики, достигший ко дню выборов 25 лет и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее пяти лет. Не могут быть избранными или принимать участие в выборах граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом законодательной палаты и членом сената.Сенат является палатой территориального представительства и состоит из сенаторов, которые избираются в равном количестве: по четыре человека от республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента путем тайного голосования на соответствующих совместных заседаниях депутатов парламента Каракалпакстана, представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов. Девять членов сената назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.В соответствии с текущей редакцией Избирательного кодекса Узбекистана, выборы в сенат проводятся не позднее одного месяца после избрания парламента республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти на местах. Совместное заседание представительных органов государственной власти является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа их депутатов. Избранными считаются кандидаты, получившие по результатам голосования больше голосов, при условии, что за них проголосовало более 50% депутатов представительных органов государственной власти, присутствующих на совместном заседании. Если при голосовании не было избрано установленное количество членов сената, то на этом же заседании проводится повторное голосование с участием лиц, не набравших необходимое число голосов. Если выборы были признаны недействительными или если на повторном голосовании не было избрано установленное количество членов, в течение 15 дней проводятся повторные выборы.Законодательная палата состоит из 150 депутатов: 75 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 75 – на основе списка партии пропорционально количеству голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.Для выборов в законодательную палату образуются 75 территориальных одномандатных избирательных округов, от каждого из них избирается по одному депутату. Списки округов с указанием их границ, численности избирателей и мест нахождения избиркомов публикуются ЦИК не менее чем за 75 дней до выборов.Начало избирательной кампании объявляется ЦИК в средствах массовой информации не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий депутатов законодательной палаты предыдущего созыва.Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 65 дней и заканчивается за 45 дней до выборов. Регистрация заканчивается за 35 дней до выборов.Право на выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты имеют политические партии. Для этого они должны не менее чем за 70 дней до выборов представить в ЦИК документы с информацией о кандидатах и получить датированную справку.Партии могут выдвигать 75 кандидатов в депутаты по одномандатным округам, то есть по одному кандидату в депутаты по каждому избирательному округу, и не менее 75, но не более 100 кандидатов в депутаты по списку партии. В одномандатных избирательных округах одно и то же лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты только по одному избирательному округу. Партии могут выдвинуть кандидатом в депутаты членов своей партии или беспартийных. Число женщин должно составлять не менее 40% от числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от партии по одномандатным избирательным округам, а также на основе списка партии. При этом не менее двух из пяти кандидатов по последовательности в списке должны быть женщинами.Не подлежат регистрации кандидатами в депутаты законодательной палаты: граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершенные тяжкие либо особо тяжкие преступления; граждане, которые последние пять лет до дня выборов постоянно не проживали на территории Узбекистана; военнослужащие Вооруженных Сил Узбекистана, сотрудники Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, других военизированных подразделений; профессиональные служители религиозных организаций и объединений.Политическая партия имеет право не позднее, чем за 15 дней до выборов отменить свое решение о выдвижении. Кандидат в депутаты может в любое время до выборов снять свою кандидатуру.Предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов и списка партии. Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается.На время проведения встреч с избирателями и выступлений на собраниях или в СМИ кандидат, представитель партии имеет право на освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы.Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся за счет средств бюджета страны. Политические партии и другие общественные объединения, организации и граждане могут добровольно передавать свои средства для проведения выборов.Голосовать могут граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждый избиратель имеет один голос.Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 20.00. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее чем за 10 дней до выборов.Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, может запросить у участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень, заполнить его и оставить участковой комиссии в закрытом конверте.Если избиратели по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прибыть на избирательный участок, то, по их просьбе, голосование проводится по месту их пребывания.По прибытии в помещение для голосования избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность, и расписывается в списке избирателей. После этого ему выдается избирательный бюллетень.В избирательный бюллетень в алфавитном порядке вносятся фамилия, имя, отчество кандидата с указанием года рождения, и выдвинувшей его политической партии.Бюллетень заполняется избирателем в специальной кабине или комнате для тайного голосования. Он ставит знак – "крестик" или "х" в пустом квадрате, расположенном справа напротив фамилии того кандидата в депутаты, за которого он голосует. Затем опускает заполненный бюллетень в избирательный ящик. По просьбе избирателя испорченный бюллетень может быть заменен новым.При заполнении запрещается присутствие других лиц. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме лиц, входящих в состав избирательной комиссии, наблюдателей и представителей СМИ.На выборах в законодательную палату в одномандатных округах избранным считается кандидат, получивший по отношению к другим кандидатам наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. К распределению мандатов также допускаются политические партии, получившие не менее 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 33% избирателей, внесенных в список избирателей. Выборы по единому избирательному округу также признаются несостоявшимися, если ни одна из политических партий, участвовавших в выборах по единому избирательному округу в законодательную палату, не набрала как минимум 7% голосов избирателей, принявших участие в выборах.В случае, если только одна политическая партия набрала 7% и более голосов избирателей, принявших участие в выборах, то депутатские места также будут распределены второй политической партией, набравшей наибольшее количество голосов избирателей на выборах.Если выборы были признаны несостоявшимися или недействительными по избирательному округу, а также в случае равенства большинства голосов, отданных за кандидатов на выборах, не позднее чем в месячный срок после основных выборов проводятся повторные выборы депутатов законодательной палаты.Постановление ЦИК по итогам выборов в парламент принимается не позднее 10 дней после выборов, публикуется на ее официальном веб-сайте и других источниках.Депутату законодательной палаты и члену сената ЦИК выдаются удостоверение и нагрудный знак соответственно депутата законодательной палаты и члена сената.Первые заседания палат созываются ЦИК не позднее чем через два месяца после выборов в законодательную палату, и не позднее чем через месяц после формирования сената.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, узбекистан