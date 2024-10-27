https://ria.ru/20241027/urugvay-1980076802.html

Процедура выборов президента Уругвая

Процедура выборов президента Уругвая - РИА Новости, 27.10.2024

Процедура выборов президента Уругвая

В соответствии с Конституцией Уругвая (1966), исполнительная власть осуществляется президентом Республики, действующим совместно с министром (министрами) или... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T02:07

2024-10-27T02:07

2024-10-27T02:08

справки

уругвай

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В соответствии с Конституцией Уругвая (1966), исполнительная власть осуществляется президентом Республики, действующим совместно с министром (министрами) или Советом министров.Президент Уругвая избирается абсолютным большинством голосов избирателей сроком на пять лет. Баллотироваться в президенты может гражданин Уругвая по рождению, достигший возраста 35 лет. Повторное избрание на должность возможно через пять лет после ухода с занимаемого поста.Выборы президента проводятся в последнее воскресенье октября путем тайного и обязательного голосования. Если ни один из кандидатов не наберет требуемое большинство голосов, в последнее воскресенье ноября того же года проводятся повторные выборы по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов.Каждая партия может выдвинуть только одну кандидатуру на пост президента. Кандидатуры, выдвинутые в результате внутрипартийных выборов, должны быть внесены в Избирательный суд не позже, чем за 30 дней до установленной даты выборов. Предвыборная агитация по радио и телевидению начинается за 30 дней до проведения президентских выборов и за 15 дней в случае второго тура.Избирателями являются все лица, зарегистрированные в Национальном гражданском реестре. В реестр включены граждане Уругвая по рождению и по закону, старше 18 лет и не лишенные гражданства. Имеют право голоса, без необходимости предварительного получения законного гражданства, иностранцы, пользующиеся хорошей репутацией, имеющие в республике семьи, владеющие оборотным капиталом или собственностью в стране либо занимающиеся наукой, искусством или производством, постоянно проживающие в республике в течение не менее 15 лет.Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 19.30. Избиратель голосует только в комиссии по приему голосов того департамента, в котором действует его гражданская регистрация.Избиратели должны по одному входить в избирательный участок в порядке, установленном избирательным судом, и по распоряжению председателя участковой избирательной комиссии.Избиратель называет комиссии по приему голосов свое имя, серию и номер регистрационного удостоверения или предъявляет свое регистрационное удостоверение. Комиссия проверяет, соответствует ли избиратель избирательному округу, и с помощью окружного списка избирателя проверяет, голосовал ли он. Избиратель достает из ящика, в котором находятся конверты для голосования, открытый конверт и показывает членам комиссии напечатанный на нем номер. Далее избиратель проходит в секретную комнату, где помещает в конверт бюллетень, который соответствует выбранному кандидату. После того как избиратель вложил бюллетень в конверт, он закрывает конверт. Избиратель не может оставаться в секретной комнате больше двух минут.Выйдя из секретной комнаты, избиратель отрывает от конверта ленту и передает ее председателю комиссии. Комиссия фиксирует номер ленты в списке избирателей напротив фамилии проголосовавшего. После этого избиратель помещает конверт в урну для голосования.Все действия, совершенные избирателем, будут аннулированы, если он оторвал ленту в секретной комнате или перед входом в нее. В таком случае вся процедура должна быть начата заново.Лиц с особыми возможностями здоровья (слепые, те, кто физически не может ходить без посторонней помощи) могут сопровождать в секретную комнату люди, которым они доверяют.Если по истечении отведенного для голосования времени комиссия подтверждает, что в помещении для голосования еще есть избиратели, принадлежащие к избирательному округу, которые не смогли проголосовать из-за нехватки времени, срок подачи голосов будет продлен исключительно для указанных избирателей, но не более чем на один час.Избранный президент республики вступает в должность 1 марта года, следующего за годом выборов, принося присягу в присутствии членов обеих палат Генеральной ассамблеи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, уругвай