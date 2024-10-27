https://ria.ru/20241027/ukraina-1980404218.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:28
2024-10-27T21:28
2024-10-27T21:28
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит более часа. В Харьковской области тревогу объявили в 20.16 мск. В 21.00 тревога распространилась на Черниговскую область, спустя десять минут тревога прозвучала в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще 2 украинских областях объявили воздушную тревогу