https://ria.ru/20241027/ukraina-1980375991.html

В Германии признали, к чему поддержка Запада ведет Украину

В Германии признали, к чему поддержка Запада ведет Украину - РИА Новости, 27.10.2024

В Германии признали, к чему поддержка Запада ведет Украину

Помощь Украине со стороны Запада ведет ее к поражению, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:26

2024-10-27T17:26

2024-10-27T17:26

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Помощь Украине со стороны Запада ведет ее к поражению, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Можно признать, что наша нынешняя "поддержка" приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России", — пожаловался корреспондент.По его словам, Запад лишь сам обеспечивает свое поражение в противостоянии с Россией, поскольку союзники Киева отказываются идти на более масштабные шаги в своей помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20241027/forum24-1980328037.html

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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, политика