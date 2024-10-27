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Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута - РИА Новости, 27.10.2024
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19:51 27.10.2024 (обновлено: 19:55 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/udary-1980395286.html
Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута
Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута - РИА Новости, 27.10.2024
Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута
Критическая инфраструктура в нескольких кварталах южного пригорода Бейрута повреждена в результате ударов израильской авиации в ночь на воскресенье, передает... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:51
2024-10-27T19:55
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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Критическая инфраструктура в нескольких кварталах южного пригорода Бейрута повреждена в результате ударов израильской авиации в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли восемь мощных ударов по районам Харает Хрейк, Лейляки и Бир Эль-Абед. В районе Харет Хрейк полностью разрушено несколько многоэтажных жилых зданий, выведены из строя электроподстанции и водонапорные башни. Сгорели линии электропередачи, несколько районов полностью обесточены. Ремонтные службы не могут приступить к восстановительным работам, опасаясь ударов беспилотников. Южный пригород Бейрута на сегодняшний день полностью пустой. Практически все жители покинули свои дома, опасаясь ударов израильской авиации. За последний месяц полностью уничтожены десятки домов.
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353
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Жилые дома в южном пригороде Бейрута, поврежденные в результате ночных авиаударов Израиля
Критическая инфраструктура и жилые дома в нескольких кварталах южного пригорода Бейрута повреждены во время ночных авиаударов Израиля. На видео корреспондента РИА Новости – последствия налёта.
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута

Критическая инфраструктура пригорода Бейрута повреждена после ударов Израиля

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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Критическая инфраструктура в нескольких кварталах южного пригорода Бейрута повреждена в результате ударов израильской авиации в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Самолеты ВВС Израиля нанесли восемь мощных ударов по районам Харает Хрейк, Лейляки и Бир Эль-Абед.
В районе Харет Хрейк полностью разрушено несколько многоэтажных жилых зданий, выведены из строя электроподстанции и водонапорные башни.
Сгорели линии электропередачи, несколько районов полностью обесточены. Ремонтные службы не могут приступить к восстановительным работам, опасаясь ударов беспилотников.
Южный пригород Бейрута на сегодняшний день полностью пустой. Практически все жители покинули свои дома, опасаясь ударов израильской авиации. За последний месяц полностью уничтожены десятки домов.
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