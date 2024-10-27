https://ria.ru/20241027/udary-1980395286.html

Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута

Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута - РИА Новости, 27.10.2024

Удары ВВС Израиля повредили критическую инфраструктуру в пригороде Бейрута

Критическая инфраструктура в нескольких кварталах южного пригорода Бейрута повреждена в результате ударов израильской авиации в ночь на воскресенье, передает... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:51

2024-10-27T19:51

2024-10-27T19:55

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Критическая инфраструктура в нескольких кварталах южного пригорода Бейрута повреждена в результате ударов израильской авиации в ночь на воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли восемь мощных ударов по районам Харает Хрейк, Лейляки и Бир Эль-Абед. В районе Харет Хрейк полностью разрушено несколько многоэтажных жилых зданий, выведены из строя электроподстанции и водонапорные башни. Сгорели линии электропередачи, несколько районов полностью обесточены. Ремонтные службы не могут приступить к восстановительным работам, опасаясь ударов беспилотников. Южный пригород Бейрута на сегодняшний день полностью пустой. Практически все жители покинули свои дома, опасаясь ударов израильской авиации. За последний месяц полностью уничтожены десятки домов.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Жилые дома в южном пригороде Бейрута, поврежденные в результате ночных авиаударов Израиля Критическая инфраструктура и жилые дома в нескольких кварталах южного пригорода Бейрута повреждены во время ночных авиаударов Израиля. На видео корреспондента РИА Новости – последствия налёта. 2024-10-27T19:51 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024