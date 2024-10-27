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Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары
Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары - РИА Новости, 27.10.2024
Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары
Минобороны России думает над ответом на возможные дальнобойные удары по своей территории и будет предлагать различные варианты, заявил президент России Владимир РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:58
2024-10-27T09:58
2024-10-27T14:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минобороны России думает над ответом на возможные дальнобойные удары по своей территории и будет предлагать различные варианты, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину."Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", — сказал российский лидер, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары
Путин: Минобороны думает над различными вариантами ответа на дальнобойные удары