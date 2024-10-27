https://ria.ru/20241027/udary-1980332335.html

Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары

Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары - РИА Новости, 27.10.2024

Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары

Минобороны России думает над ответом на возможные дальнобойные удары по своей территории и будет предлагать различные варианты, заявил президент России Владимир РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:58

2024-10-27T09:58

2024-10-27T14:48

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минобороны России думает над ответом на возможные дальнобойные удары по своей территории и будет предлагать различные варианты, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину."Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", — сказал российский лидер, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)