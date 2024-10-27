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"Грузинская мечта" получила за рубежом 13,3 процента голосов
"Грузинская мечта" получила за рубежом 13,3 процента голосов - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" получила за рубежом 13,3 процента голосов
Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах получает за рубежом 13,3%, свидетельствуют данные, подсчитанные с 67 участков, сообщает ЦИК. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:41
2024-10-27T16:41
2024-10-27T16:51
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах получает за рубежом 13,3%, свидетельствуют данные, подсчитанные с 67 участков, сообщает ЦИК.По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 67 участков, "Грузинская мечта" получает более 4,5 тысячи голосов, то есть 13,32%, а оппозиция суммарно - около 77%.Что касается остальных двух участков, то, как заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, результаты по одному участку в Марнеули аннулированы, а с одного участка в Душети не получен протокол.При этом, согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99,9% участков в целом, "Грузинская мечта" набирает 53,9%, а оппозиция суммарно - 37%.
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980362248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Грузинская мечта" получила за рубежом 13,3 процента голосов
ЦИК: "Грузинская мечта" получила за рубежом 13,3 процента голосов