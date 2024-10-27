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"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
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06:14 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/tsik-1980322778.html
"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней
"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с около 95,7% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T06:14
2024-10-27T06:14
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с около 95,7% участков, сообщает ЦИК Грузии. По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 2979 участков, то есть около 95,7%, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%. Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 10%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,7%) и "За Грузию" (около 7,7%).
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней

ЦИК: "Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с около 95,7% участков, сообщает ЦИК Грузии.
По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 2979 участков, то есть около 95,7%, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 10%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,7%) и "За Грузию" (около 7,7%).
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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