https://ria.ru/20241027/tsik-1980322778.html

"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней

"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024

"Грузинская мечта" набирает около 54,2% после обработки 95% бюллетеней

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с около 95,7% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T06:14

2024-10-27T06:14

2024-10-27T06:14

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с около 95,7% участков, сообщает ЦИК Грузии. По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 2979 участков, то есть около 95,7%, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%. Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 10%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,7%) и "За Грузию" (около 7,7%).

https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024