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"Грузинская мечта" набирает 53,6% голосов после обработки 72% бюллетеней
"Грузинская мечта" набирает 53,6% голосов после обработки 72% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" набирает 53,6% голосов после обработки 72% бюллетеней
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 53,6% голосов после пересчета данных с около 72% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T02:55
2024-10-27T02:55
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 53,6% голосов после пересчета данных с около 72% участков, сообщает ЦИК Грузии.По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 2242 участков, то есть около 72%, "Грузинская мечта" получает свыше 781 тысячи голосов, то есть 53,6%.Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 9,8%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,9%) и "За Грузию" (около 7,9%).Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.
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парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, грузия
Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Грузия
"Грузинская мечта" набирает 53,6% голосов после обработки 72% бюллетеней
ЦИК: "Грузинская мечта" набирает 53,6% голосов после обработки 72% бюллетеней
ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 53,6% голосов после пересчета данных с около 72% участков, сообщает ЦИК Грузии.
По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 2242 участков, то есть около 72%, "Грузинская мечта" получает свыше 781 тысячи голосов, то есть 53,6%.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 9,8%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,9%) и "За Грузию" (около 7,9%).
Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.