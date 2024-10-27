https://ria.ru/20241027/tsik-1980314621.html
"Грузинская мечта" набирает 53,4% голосов после обработки 63% бюллетеней
"Грузинская мечта" набирает 53,4% голосов после обработки 63% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" набирает 53,4% голосов после обработки 63% бюллетеней
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 53,4% голосов после пересчета данных с более чем 63% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T01:56
2024-10-27T01:56
2024-10-27T02:19
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980262783_0:46:1231:738_1920x0_80_0_0_2f8287df5c56af24b53592c488285d19.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 53,4% голосов после пересчета данных с более чем 63% участков, сообщает ЦИК Грузии.По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 1962 участков, то есть более 63%, "Грузинская мечта" получает свыше 672 тысяч голосов, то есть 53,4%.Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,6%), "Коалиция за перемены" (11%), "Сильная Грузия" (9%) и "За Грузию" (7,9%).Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.
https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980262783_16:0:1199:887_1920x0_80_0_0_4682d45c1158c1eb27ea3b1057202eb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия
В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия
"Грузинская мечта" набирает 53,4% голосов после обработки 63% бюллетеней
ЦИК: "Грузинская мечта" набирает 53,4% голосов после обработки 63% бюллетеней
ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 53,4% голосов после пересчета данных с более чем 63% участков, сообщает ЦИК Грузии.
По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 1962 участков, то есть более 63%, "Грузинская мечта" получает свыше 672 тысяч голосов, то есть 53,4%.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (9,6%), "Коалиция за перемены" (11%), "Сильная Грузия" (9%) и "За Грузию" (7,9%).
Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.