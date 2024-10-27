На севере Израиля прозвучала воздушная тревога
ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучала воздушная тревога
© AP Photo / Maya AlleruzzoНачальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали на севере Израиля, в этот раз в районе Западной Галилеи и Нагарии, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в районе Западной Галилеи... в Нагарии и ее окрестностях", - говорится в сообщениях армии в Telegram-канале.
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Приблизительно через полчаса ЦАХАЛ сообщил о том, что тревога в районе Западной Галилеи была вызвана двумя дронами с ливанской стороны. Они пересекли границу с Израилем и упали на открытой местности.
Ранее тревога прозвучала на севере Израиля в районе населенных пунктов Мисгав-Ам и Кирьят-Шмона. За несколько часов до этого ливанское движение "Хезболлах" призвало жителей более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома, обозначив территории законной целью.
С начала субботы движение "Хезболлах" заявило о двадцати военных операциях против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на приграничной территории, а также военная база ВВС в пригороде Тель-Авива и база израильской разведки в городе Цфат на севере Израиля.
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