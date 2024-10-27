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ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа - РИА Новости, 27.10.2024
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02:00 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/tsakhal-1980315017.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа
ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа - РИА Новости, 27.10.2024
ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по школе в секторе Газа, где якобы находился командный центр палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T02:00
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по школе в секторе Газа, где якобы находился командный центр палестинского движения ХАМАС. "ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре, который был оборудован в комплексе, ранее служившем школой Салах ад-Дин в городе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израильская армия утверждает, что перед атакой предприняла меры для того, чтобы снизить риск причинения вреда мирному населению сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980210722.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа

ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в Газе, где якобы находился центр ХАМАС

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по школе в секторе Газа, где якобы находился командный центр палестинского движения ХАМАС.
"ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре, который был оборудован в комплексе, ранее служившем школой Салах ад-Дин в городе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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В ЦАХАЛ рассказали об ударе по Ирану
26 октября, 06:16
Израильская армия утверждает, что перед атакой предприняла меры для того, чтобы снизить риск причинения вреда мирному населению сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦАХАЛ назвала операцию по ответному удару по Ирану "Дни покаяния"
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В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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