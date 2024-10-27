https://ria.ru/20241027/telemost-1980319732.html
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников - РИА Новости, 27.10.2024
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников
Телемост для артиллеристов группировки российских войск "Запад" из Подмосковья и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:04
2024-10-27T05:04
2024-10-27T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
космос - риа наука
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Телемост для артиллеристов группировки российских войск "Запад" из Подмосковья и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели телемост из зоны проведения специальной военной операции с Подмосковьем. На видеосеансе связи присутствовали родственники, представительницы женсовета бригады и ветераны Великой Отечественной войны", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что двусторонняя видеосвязь не только позволяет пообщаться с родными, а также помогает организовать адресную доставку гуманитарной помощи по заявкам от самих бойцов.
https://ria.ru/20241015/ugledar-1978058621.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Космос - РИА Наука, Московская область (Подмосковье), Россия
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников
В зоне СВО состоялся телемост для артиллеристов "Запада" и их родственников