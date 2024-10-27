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Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/telemost-1980319732.html
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников - РИА Новости, 27.10.2024
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников
Телемост для артиллеристов группировки российских войск "Запад" из Подмосковья и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:04
2024-10-27T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
космос - риа наука
московская область (подмосковье)
россия
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Телемост для артиллеристов группировки российских войск "Запад" из Подмосковья и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели телемост из зоны проведения специальной военной операции с Подмосковьем. На видеосеансе связи присутствовали родственники, представительницы женсовета бригады и ветераны Великой Отечественной войны", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что двусторонняя видеосвязь не только позволяет пообщаться с родными, а также помогает организовать адресную доставку гуманитарной помощи по заявкам от самих бойцов.
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безопасность, космос - риа наука, московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Космос - РИА Наука, Московская область (Подмосковье), Россия
Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников

В зоне СВО состоялся телемост для артиллеристов "Запада" и их родственников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Телемост для артиллеристов группировки российских войск "Запад" из Подмосковья и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели телемост из зоны проведения специальной военной операции с Подмосковьем. На видеосеансе связи присутствовали родственники, представительницы женсовета бригады и ветераны Великой Отечественной войны", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что двусторонняя видеосвязь не только позволяет пообщаться с родными, а также помогает организовать адресную доставку гуманитарной помощи по заявкам от самих бойцов.
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