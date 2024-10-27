https://ria.ru/20241027/telemost-1980319732.html

Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников

Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников - РИА Новости, 27.10.2024

Минобороны провело телемост для бойцов "Запада" и их родственников

Телемост для артиллеристов группировки российских войск "Запад" из Подмосковья и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:04

2024-10-27T05:04

2024-10-27T05:04

специальная военная операция на украине

безопасность

космос - риа наука

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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Телемост для артиллеристов группировки российских войск "Запад" из Подмосковья и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели телемост из зоны проведения специальной военной операции с Подмосковьем. На видеосеансе связи присутствовали родственники, представительницы женсовета бригады и ветераны Великой Отечественной войны", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что двусторонняя видеосвязь не только позволяет пообщаться с родными, а также помогает организовать адресную доставку гуманитарной помощи по заявкам от самих бойцов.

https://ria.ru/20241015/ugledar-1978058621.html

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безопасность, космос - риа наука, московская область (подмосковье), россия