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Умер один из пострадавших в ДТП под Тель-Авивом
Умер один из пострадавших в ДТП под Тель-Авивом - РИА Новости, 27.10.2024
Умер один из пострадавших в ДТП под Тель-Авивом
Один из пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей у автобусной остановки под Тель-Авивом в больнице, сообщил в воскресенье 12-й канал... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:46
2024-10-27T16:46
2024-10-27T16:46
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Один из пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей у автобусной остановки под Тель-Авивом в больнице, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения. "Один из пострадавших в результате инцидента у базы Глилот скончался", - сообщил телеканал, ссылаясь на заявление медиков из больницы "Ихилов". Ранее в воскресенье водитель грузовика врезался в автобус, который остановился для высадки пассажиров недалеко от военной базы Глилот. В результате инцидента более 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция Израиля пока не назвала данное происшествие терактом, но отметила, что водитель грузовика "был нейтрализован" гражданскими лицами, которые были на месте инцидента.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980368523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
Умер один из пострадавших в ДТП под Тель-Авивом
Умер один из пострадавших в ДТП с грузовиком под Тель-Авивом