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Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.10.2024
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:41
2024-10-27T13:41
2024-10-27T14:47
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны."Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка", — рассказали в ведомстве. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, а также бронетранспортер Stryker производства США. Один украинский боевик сдался в плен.Также Северная группировка продолжила наступление и поразила формирования девяти бригад противника в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в районах 23 приграничных населенных пунктов Курской области. Кроме того, военные нанесли удары по резервам 12 бригад противника в семи районах Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль.
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Минобороны: группировка "Север" отразила восемь контратак ВСУ в Курской области
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны.
«
"Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка", — рассказали в ведомстве.
ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, а также бронетранспортер Stryker производства США
. Один украинский боевик сдался в плен.
Также Северная группировка продолжила наступление и поразила формирования девяти бригад противника в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в районах 23 приграничных населенных пунктов Курской области. Кроме того, военные нанесли удары по резервам 12 бригад противника в семи районах Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль.