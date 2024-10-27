https://ria.ru/20241027/svo-1980352285.html

Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.10.2024

Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:41

2024-10-27T13:41

2024-10-27T14:47

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курская область

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны."Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка", — рассказали в ведомстве. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, а также бронетранспортер Stryker производства США. Один украинский боевик сдался в плен.Также Северная группировка продолжила наступление и поразила формирования девяти бригад противника в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в районах 23 приграничных населенных пунктов Курской области. Кроме того, военные нанесли удары по резервам 12 бригад противника в семи районах Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль.

https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, безопасность