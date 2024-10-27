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Группировка "Днепр" уничтожила более 80 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 27.10.2024 (обновлено: 12:41 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/svo-1980343795.html
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 солдат ВСУ за сутки
Украинские войска потеряли свыше 80 военнослужащих и два оружия Д-20 в зоне действия "Днепра", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:21
2024-10-27T12:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли свыше 80 военнослужащих и два оружия Д-20 в зоне действия "Днепра", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 117-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Львово Херсонской области", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
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вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 солдат ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила более 80 солдат ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли свыше 80 военнослужащих и два оружия Д-20 в зоне действия "Днепра", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 117-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Львово Херсонской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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