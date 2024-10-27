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Путин заявил о росте темпов наступления российских войск - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/svo-1980341448.html
Путин заявил о росте темпов наступления российских войск
Путин заявил о росте темпов наступления российских войск - РИА Новости, 27.10.2024
Путин заявил о росте темпов наступления российских войск
Президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед, а темпы их наступления увеличиваются... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:01
2024-10-27T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед, а темпы их наступления увеличиваются. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина."По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами... Темпы наступления... увеличиваются ", - приводит тележурналист Павел Зарубин слова президента РФ.
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безопасность, россия, павел зарубин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин заявил о росте темпов наступления российских войск

Путин: по всей линии соприкосновения российские войска продвигаются вперед

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед, а темпы их наступления увеличиваются. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
"По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами... Темпы наступления... увеличиваются ", - приводит тележурналист Павел Зарубин слова президента РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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