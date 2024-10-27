https://ria.ru/20241027/svo-1980341448.html

Путин заявил о росте темпов наступления российских войск

Путин заявил о росте темпов наступления российских войск - РИА Новости, 27.10.2024

Путин заявил о росте темпов наступления российских войск

Президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед, а темпы их наступления увеличиваются... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:01

2024-10-27T12:01

2024-10-27T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед, а темпы их наступления увеличиваются. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина."По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами... Темпы наступления... увеличиваются ", - приводит тележурналист Павел Зарубин слова президента РФ.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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2024

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безопасность, россия, павел зарубин, владимир путин