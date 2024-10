https://ria.ru/20241027/simonyan-1980401266.html

Симоньян посоветовала экс-партнерам России привыкать к непослушному миру

2024-10-27T20:43

2024-10-27T20:43

2024-10-27T20:44

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" посоветовала бывшим партнёрам России привыкать к миру, который их не слушается. "Из БРИКСа и из Грузии можно сделать только один вывод нашим бывшим партнёрам: этот мир больше вас не слушается. Не слушается! Как они говорят в Америке - get used to it, привыкайте. Дальше будет только хуже. А другого мира у Господа и ни у кого другого для вас нет. Поэтому варианта, собственно говоря, три. Или разрушить весь этот мир, который вас не слушается. По-моему, вы всерьез рассматриваете этот вариант. Или переселиться целиком на Марс, если успеете. Маск над этим работает. Но и Маск, как недавно выяснилось, тоже очень может быть, что наш. Так что тоже вариант не подходит. И вариант последний. Привыкайте!" - сказала Симоньян.

