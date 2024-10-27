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Симоньян посоветовала экс-партнерам России привыкать к непослушному миру - РИА Новости, 27.10.2024
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20:43 27.10.2024 (обновлено: 20:44 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/simonyan-1980401266.html
Симоньян посоветовала экс-партнерам России привыкать к непослушному миру
Симоньян посоветовала экс-партнерам России привыкать к непослушному миру - РИА Новости, 27.10.2024
Симоньян посоветовала экс-партнерам России привыкать к непослушному миру
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:43
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владимир соловьев (телеведущий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" посоветовала бывшим партнёрам России привыкать к миру, который их не слушается. "Из БРИКСа и из Грузии можно сделать только один вывод нашим бывшим партнёрам: этот мир больше вас не слушается. Не слушается! Как они говорят в Америке - get used to it, привыкайте. Дальше будет только хуже. А другого мира у Господа и ни у кого другого для вас нет. Поэтому варианта, собственно говоря, три. Или разрушить весь этот мир, который вас не слушается. По-моему, вы всерьез рассматриваете этот вариант. Или переселиться целиком на Марс, если успеете. Маск над этим работает. Но и Маск, как недавно выяснилось, тоже очень может быть, что наш. Так что тоже вариант не подходит. И вариант последний. Привыкайте!" - сказала Симоньян.
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россия, грузия, америка, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), брикс, в мире
Россия, Грузия, Америка, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), БРИКС, В мире
Симоньян посоветовала экс-партнерам России привыкать к непослушному миру

Симоньян призвала экс-партнеров России привыкать к миру, который их не слушается

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" посоветовала бывшим партнёрам России привыкать к миру, который их не слушается.
"Из БРИКСа и из Грузии можно сделать только один вывод нашим бывшим партнёрам: этот мир больше вас не слушается. Не слушается! Как они говорят в Америке - get used to it, привыкайте. Дальше будет только хуже. А другого мира у Господа и ни у кого другого для вас нет. Поэтому варианта, собственно говоря, три. Или разрушить весь этот мир, который вас не слушается. По-моему, вы всерьез рассматриваете этот вариант. Или переселиться целиком на Марс, если успеете. Маск над этим работает. Но и Маск, как недавно выяснилось, тоже очень может быть, что наш. Так что тоже вариант не подходит. И вариант последний. Привыкайте!" - сказала Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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РоссияГрузияАмерикаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)БРИКСВ мире
 
 
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