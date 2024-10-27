https://ria.ru/20241027/shpakovskiy-1980357465.html

Умер актер Максим Шпаковский

Умер актер Максим Шпаковский - РИА Новости, 27.10.2024

Умер актер Максим Шпаковский

Актер Максим Шпаковский, длительное время работавший в драмтеатре Черноморского флота и сыгравший немало ролей в кино и сериалах, трагически погиб, сообщается... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:35

2024-10-27T14:35

2024-10-27T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Актер Максим Шпаковский, длительное время работавший в драмтеатре Черноморского флота и сыгравший немало ролей в кино и сериалах, трагически погиб, сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте". "Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, - Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что севастопольские зрители помнят Максима Александровича по ролям в спектаклях театра: Куклин - "Ты нужен морю", А.Штейн; Жевакин - "Женитьба", Н.В.Гоголь; Официант - "№13", Р.Куни; Начальник стражи - "Рыцарские страсти", В.Красногоров; Максимыч - "Капитанская дочка", А.С.Пушкин, а также по многочисленным киноработам. В театре выразили соболезнование родным и близким Максима Шпаковского.

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