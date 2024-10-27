https://ria.ru/20241027/shor-1980362526.html
Шор обвинил Запад в попытках контролировать Молдавию и Грузию
Шор обвинил Запад в попытках контролировать Молдавию и Грузию - РИА Новости, 27.10.2024
Шор обвинил Запад в попытках контролировать Молдавию и Грузию
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что Запад пытается контролировать и Молдавию, и Грузию, оказывая влияние на выборы, однако в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:35
2024-10-27T15:35
2024-10-27T15:35
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выборы в молдавии — 2024
парламентские выборы в грузии — 2024
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что Запад пытается контролировать и Молдавию, и Грузию, оказывая влияние на выборы, однако в Тбилиси люди смогли отстоять свои национальные интересы. "В эти выходные все внимание приковано к Грузии, где состоялись парламентские выборы. Наши страны оказались в похожей ситуации: и Молдавию, и Грузию коллективный Запад всеми силами старается взять под полный контроль… Как и в Молдавии, проигрывая вчистую внутри страны, Запад пытается воздействовать с помощью зарубежных участков, где "Грузинская мечта" набирает неправдоподобно мало голосов. Но кто поверит в это после 54% голосов в самой Грузии?" - написал Шор в соцсетях. Он считает, что партия "Грузинская мечта" сумела одержать уверенную победу и сохранить большинство в парламенте. "Что бы там ни говорили, она самая что ни на есть прогрузинская. И это бесит ЕС, который не терпит действий в интересах своих избирателей. Грузинские власти ведут взвешенную политику, не позволяя вновь втянуть страну в военное противостояние с Россией. Я поздравляю Грузию и грузинский народ — они выбрали мир и процветание, отказались делить соседей на своих и чужих", - подчеркнул политик. Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979298969.html
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в мире, грузия, молдавия, тбилиси, илан шор, евросоюз, выборы в молдавии — 2024, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Молдавия, Тбилиси, Илан Шор, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Шор обвинил Запад в попытках контролировать Молдавию и Грузию
Лидер "Победы" Илан Шор: Запад пытается контролировать и Молдавию, и Грузию
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что Запад пытается контролировать и Молдавию, и Грузию, оказывая влияние на выборы, однако в Тбилиси люди смогли отстоять свои национальные интересы.
"В эти выходные все внимание приковано к Грузии, где состоялись парламентские выборы. Наши страны оказались в похожей ситуации: и Молдавию, и Грузию коллективный Запад всеми силами старается взять под полный контроль… Как и в Молдавии, проигрывая вчистую внутри страны, Запад пытается воздействовать с помощью зарубежных участков, где "Грузинская мечта" набирает неправдоподобно мало голосов. Но кто поверит в это после 54% голосов в самой Грузии?" - написал Шор в соцсетях.
Он считает, что партия "Грузинская мечта" сумела одержать уверенную победу и сохранить большинство в парламенте.
"Что бы там ни говорили, она самая что ни на есть прогрузинская. И это бесит ЕС
, который не терпит действий в интересах своих избирателей. Грузинские власти ведут взвешенную политику, не позволяя вновь втянуть страну в военное противостояние с Россией
. Я поздравляю Грузию и грузинский народ — они выбрали мир и процветание, отказались делить соседей на своих и чужих", - подчеркнул политик.
Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.