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Рогов предложил создать Школу гражданина - РИА Новости, 27.10.2024
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08:57 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/shkola-1980327619.html
Рогов предложил создать Школу гражданина
Рогов предложил создать Школу гражданина - РИА Новости, 27.10.2024
Рогов предложил создать Школу гражданина
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T08:57
2024-10-27T08:57
россия
владимир рогов
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил учредить Школу гражданина для госслужащих. Рогов подчеркнул, что данную инициативу озвучил на форуме "В едином ритме" в рамках проекта "Россия - это я!". "Школа гражданина должна быть рассчитана, прежде всего, на чиновников и госслужащих. Ее главная задача - научить тех, кто решил связать свою судьбу с госслужбой, позиционировать нашу страну, показывая и раскрывая всему миру ее величие, разрушая тем самым негативные образы, которые активно плодит о России западная пропаганда", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, за последние десятилетия Россия сильно преобразилась, встав на путь научного и технического прогресса, и мир должен это знать. "Школа гражданина позволит воспитать эрудированного и политически подкованного человека, который сможет четко доносить образы и смыслы великой России, ее достижений и успехов", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240930/putin-1975548221.html
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россия, владимир рогов, политика
Россия, Владимир Рогов, Политика
Рогов предложил создать Школу гражданина

Член ОП Рогов предложил учредить Школу гражданина для госслужащих

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил учредить Школу гражданина для госслужащих.
Рогов подчеркнул, что данную инициативу озвучил на форуме "В едином ритме" в рамках проекта "Россия - это я!".
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"Школа гражданина должна быть рассчитана, прежде всего, на чиновников и госслужащих. Ее главная задача - научить тех, кто решил связать свою судьбу с госслужбой, позиционировать нашу страну, показывая и раскрывая всему миру ее величие, разрушая тем самым негативные образы, которые активно плодит о России западная пропаганда", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, за последние десятилетия Россия сильно преобразилась, встав на путь научного и технического прогресса, и мир должен это знать.
"Школа гражданина позволит воспитать эрудированного и политически подкованного человека, который сможет четко доносить образы и смыслы великой России, ее достижений и успехов", - сказал Рогов.
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