https://ria.ru/20241027/sandu-1980354789.html

Санду постоянно путает функции президента и прокурора, заявил Стояногло

Санду постоянно путает функции президента и прокурора, заявил Стояногло - РИА Новости, 27.10.2024

Санду постоянно путает функции президента и прокурора, заявил Стояногло

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло заявил, что баллотирующаяся на второй срок действующая глава государства Майя Санду... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:12

2024-10-27T14:12

2024-10-27T14:59

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло заявил, что баллотирующаяся на второй срок действующая глава государства Майя Санду постоянно путает функции президента и прокурора, осуждая своих политических оппонентов. В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента, лидер ныне оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. В народе это видео получило название "дело о кульке". Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну. Санду во время дебатов спросила у Стояногло, кандидатуру которого на выборы президента выставила соцпартия, о том, поддерживает ли он, что "в кульке были деньги". "Не важно, были деньги или нет. Важно, что корневой файл был запущен нелегально. Все оперативные действия, которые были произведены, проводились вне уголовного процесса, что нелегально и не может быть использовано в качестве доказательств… К сожалению, вы постоянно путает функцию президента и прокурора", - ответил Стояногло. По его словам, уголовные дела возбуждаются только на основании существенных доказательств, которые могут быть базированы на обоснованном подозрении. "Прокуроры должны расследовать уголовные дела по соответствующим делам. Уголовные дела не могут быть возбуждены на основании политических заявлений или на основании политического заказа, практика, которая довольно часто применяется и в настоящее время", - подчеркнул Стояногло. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241025/sandu-1980128015.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, владимир плахотнюк, игорь додон, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024