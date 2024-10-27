https://ria.ru/20241027/samara-1980391767.html
В Самаре загорелась крыша ресторана
В Самаре загорелась крыша ресторана - РИА Новости, 27.10.2024
В Самаре загорелась крыша ресторана
Пожарные борются с огнем, охватившим крышу ресторана в Кировском районе Самары, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:24
2024-10-27T19:24
2024-10-27T19:29
происшествия
кировский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим крышу ресторана в Кировском районе Самары, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. "В 19.28 (18.28 мск) поступило сообщение о пожаре в ресторане по адресу: городской округ Самара, Кировский район, 9-ая просека, 5 линия, 4. Прибывшими подразделениями установлено, что в здании ресторана происходит горение крыши на площади 150 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожар тушат 92 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 53 человека и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html
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происшествия, кировский район, самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кировский район, Самара, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелась крыша ресторана
В Самаре загорелась крыша ресторана на площади 150 квадратных метров