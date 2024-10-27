https://ria.ru/20241027/readovka-1980342709.html

Издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Костылевым

Издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Костылевым - РИА Новости, 27.10.2024

Издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Костылевым

Издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Алексеем Костылевым, его состояние стабильно, в ближайшее время Костылева отправят в Москву. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:13

2024-10-27T12:13

2024-10-27T18:31

смоленская область

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Алексеем Костылевым, его состояние стабильно, в ближайшее время Костылева отправят в Москву."С Алексеем Костылевым произошел несчастный случай во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области", - говорится в сообщении издания.Уточняется, что Костылеву оказывается вся необходимая помощь."Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей", - добавили в издании.

https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html

смоленская область

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

смоленская область, москва, происшествия