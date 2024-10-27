https://ria.ru/20241027/putin-1980357893.html

Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола

Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола - РИА Новости, 27.10.2024

Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола

Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола, а также встретится с членами правительства и Совбеза. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:37

2024-10-27T14:37

2024-10-27T14:37

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола, а также встретится с членами правительства и Совбеза. "На неделе Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола. Российские судостроители порадуют страну своей мощной и готовой продукцией", - говорится в Telegram-канале автора передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павла Зарубина. Отмечается, что в графике президента РФ также планируются обращение к съезду профсоюзов, встречи с членами правительства и членами Совета безопасности и другие события.

https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин