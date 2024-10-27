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Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола - РИА Новости, 27.10.2024
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14:37 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/putin-1980357893.html
Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола
Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола - РИА Новости, 27.10.2024
Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола
Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола, а также встретится с членами правительства и Совбеза. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:37
2024-10-27T14:37
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола, а также встретится с членами правительства и Совбеза. "На неделе Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола. Российские судостроители порадуют страну своей мощной и готовой продукцией", - говорится в Telegram-канале автора передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павла Зарубина. Отмечается, что в графике президента РФ также планируются обращение к съезду профсоюзов, встречи с членами правительства и членами Совета безопасности и другие события.
https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола

Путин на следующей неделе примет участие в спуске на воду нового ледокола

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола, а также встретится с членами правительства и Совбеза.
«
"На неделе Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола. Российские судостроители порадуют страну своей мощной и готовой продукцией", - говорится в Telegram-канале автора передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павла Зарубина.
Отмечается, что в графике президента РФ также планируются обращение к съезду профсоюзов, встречи с членами правительства и членами Совета безопасности и другие события.
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