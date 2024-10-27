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Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024
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21:24 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/proverka-1980403966.html
Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2
Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024
Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2
Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:24
2024-10-27T21:24
происшествия
ставропольский край
россия
скфо
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство. В воскресенье вблизи станицы Суворовская (Ставропольский край) самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. По данным МЧС России, на борту воздушного судна находились девять человек (четыре пострадали, троих из них госпитализировали). "Ространснадзор по СКФО приняло решение о проведении внеплановой выездной проверки ООО "Авиахим Юг" для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.
https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html
ставропольский край
россия
скфо
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происшествия, ставропольский край, россия, скфо, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Ставропольский край, Россия, СКФО, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2

Ространснадзор внепланово проверяет "Авиахим Юг" после жесткой посадки Ан-2

© Фото : МЧС России/TelegramМесто падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края
Место падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство.
В воскресенье вблизи станицы Суворовская (Ставропольский край) самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. По данным МЧС России, на борту воздушного судна находились девять человек (четыре пострадали, троих из них госпитализировали).
«
"Ространснадзор по СКФО приняло решение о проведении внеплановой выездной проверки ООО "Авиахим Юг" для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.
Место жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
При ЧП с самолетом в Ставропольском крае пострадали четыре человека
Вчера, 17:15
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияСКФОФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
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