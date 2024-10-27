https://ria.ru/20241027/proverka-1980403966.html

Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2

Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024

Ространснадзор проверит "Авиахим Юг" после ЧП с самолетом Ан-2

Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:24

2024-10-27T21:24

2024-10-27T21:24

происшествия

ставропольский край

россия

скфо

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ространснадзор проводит внеплановую проверку компании ООО "Авиахим Юг", чей самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае, сообщает ведомство. В воскресенье вблизи станицы Суворовская (Ставропольский край) самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. По данным МЧС России, на борту воздушного судна находились девять человек (четыре пострадали, троих из них госпитализировали). "Ространснадзор по СКФО приняло решение о проведении внеплановой выездной проверки ООО "Авиахим Юг" для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html

ставропольский край

россия

скфо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставропольский край, россия, скфо, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2