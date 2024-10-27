https://ria.ru/20241027/pozhar-1980402386.html

Площадь пожара в самарском ресторане увеличилась

Площадь пожара в самарском ресторане увеличилась - РИА Новости, 27.10.2024

Площадь пожара в самарском ресторане увеличилась

Площадь пожара выросла до 200 квадратных метров в ресторане в Кировском районе Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:59

2024-10-27T20:59

2024-10-27T20:59

происшествия

коммерческая недвижимость

самара

кировский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Площадь пожара выросла до 200 квадратных метров в ресторане в Кировском районе Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. МЧС получило информацию о пожаре в ресторане в Самаре в 18.28 мск. Сообщалось о горении крыши на площади 150 квадратных метров. "Пожар на площади 200 квадратных метров, горит воздуховод вытяжки и кровля ресторана. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 145 человек", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. С огнем борются 132 человека, привлечена 41 единица техники.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947264741.html

самара

кировский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, самара, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)