https://ria.ru/20241027/pozhar-1980333947.html
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.10.2024
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры
Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:14
2024-10-27T10:14
2024-10-27T10:14
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, пожар произошел на территории объекта инфраструктуры в указанном районе после взрывов. Как утверждается, возгорание ликвидировано. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в воскресенье ночью в Черкасской области объявлялась воздушная тревога.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, В мире
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры
Глава Черкасской ОВА Табурец заявил о пожаре на объекте инфраструктуры
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, пожар произошел на территории объекта инфраструктуры в указанном районе после взрывов.
Как утверждается, возгорание ликвидировано. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в воскресенье ночью в Черкасской области объявлялась воздушная тревога.