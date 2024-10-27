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В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/pozhar-1980333947.html
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.10.2024
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры
Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:14
2024-10-27T10:14
специальная военная операция на украине
черкасская область
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, пожар произошел на территории объекта инфраструктуры в указанном районе после взрывов. Как утверждается, возгорание ликвидировано. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в воскресенье ночью в Черкасской области объявлялась воздушная тревога.
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черкасская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, В мире
В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры

Глава Черкасской ОВА Табурец заявил о пожаре на объекте инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, пожар произошел на территории объекта инфраструктуры в указанном районе после взрывов.
Как утверждается, возгорание ликвидировано. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в воскресенье ночью в Черкасской области объявлялась воздушная тревога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаВ мире
 
 
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