https://ria.ru/20241027/pozhar-1980333947.html

В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры

В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.10.2024

В Черкасской области загорелся объект инфраструктуры

Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T10:14

2024-10-27T10:14

2024-10-27T10:14

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье ночью на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе Черкасской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации Игорь Табурец. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, пожар произошел на территории объекта инфраструктуры в указанном районе после взрывов. Как утверждается, возгорание ликвидировано. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в воскресенье ночью в Черкасской области объявлялась воздушная тревога.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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черкасская область, украина, в мире