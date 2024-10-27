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Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений - РИА Новости, 27.10.2024
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03:49 27.10.2024 (обновлено: 03:53 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html
Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений
Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений - РИА Новости, 27.10.2024
Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений
Признанный иноагентом в РФ комик Данила Поперечный* участвовал в создании и распространении материалов другого лица, также признанного иностранным агентом,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T03:49
2024-10-27T03:53
екатерина гордеева
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом в РФ комик Данила Поперечный* участвовал в создании и распространении материалов другого лица, также признанного иностранным агентом, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что Поперечный* распространял материалы для неограниченного круга лиц, в том числе, в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в личном Telegram-канале, "ВКонтакте" и на видеохостинге "YouTube". Уточняется, что за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года выявлен факт распространения Поперечным* сообщений и материалов лица, включенного в реестр иностранных агентов, речь идет о Екатерине Гордеевой*, которой комик дал интервью. В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента**деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html
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екатерина гордеева, россия, сша, ирландия, общество, технологии, youtube
Екатерина Гордеева, Россия, США, Ирландия, Общество, Технологии, YouTube
Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений

Поперечный распространял материалы других иноагентов, следует из данных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом в РФ комик Данила Поперечный* участвовал в создании и распространении материалов другого лица, также признанного иностранным агентом, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что Поперечный* распространял материалы для неограниченного круга лиц, в том числе, в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в личном Telegram-канале, "ВКонтакте" и на видеохостинге "YouTube".
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов
19 октября, 04:46
Уточняется, что за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года выявлен факт распространения Поперечным* сообщений и материалов лица, включенного в реестр иностранных агентов, речь идет о Екатерине Гордеевой*, которой комик дал интервью.
В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
Работа форума, XVI саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС
24 октября, 08:33
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
Екатерина ГордееваРоссияСШАИрландияОбществоТехнологииYouTube
 
 
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