https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html

Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений

Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений - РИА Новости, 27.10.2024

Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений

Признанный иноагентом в РФ комик Данила Поперечный* участвовал в создании и распространении материалов другого лица, также признанного иностранным агентом,... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T03:49

2024-10-27T03:49

2024-10-27T03:53

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом в РФ комик Данила Поперечный* участвовал в создании и распространении материалов другого лица, также признанного иностранным агентом, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что Поперечный* распространял материалы для неограниченного круга лиц, в том числе, в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в личном Telegram-канале, "ВКонтакте" и на видеохостинге "YouTube". Уточняется, что за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года выявлен факт распространения Поперечным* сообщений и материалов лица, включенного в реестр иностранных агентов, речь идет о Екатерине Гордеевой*, которой комик дал интервью. В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента**деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html

https://ria.ru/20241024/sammit-1979719855.html

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екатерина гордеева, россия, сша, ирландия, общество, технологии, youtube