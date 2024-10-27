https://ria.ru/20241027/politika-1980361645.html

"Предатели страны". В Литве неожиданно высказались о России

"Предатели страны". В Литве неожиданно высказались о России - РИА Новости, 27.10.2024

"Предатели страны". В Литве неожиданно высказались о России

Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус выступил за достижение мира без войны с Россией. Об этом политик заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:27

2024-10-27T15:27

2024-10-27T22:44

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус выступил за достижение мира без войны с Россией. Об этом политик заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE."Только предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя. <...> А такие призывы с марта 1922 года", — сказал он.Политик призывает Литву пойти по другому пути — достигнуть мира "не после победы над Россией, а без войны с ней". Вайткус отметил, что население его страны не может чувствовать себя в безопасности, пока соседние страны вовлечены в конфликт.Вайткус — 67-летний врач, профессор медицины, экс-кандидат в президенты Литвы, выступавший за налаживание сотрудничества с Москвой. На парламентских выборах он возглавил Литовскую народную партию, однако она не преодолела пятипроцентный барьер для прохода в сейм.В мае Вайткус признал Крым российским регионом по результатам референдума.

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в мире, литва, россия, москва