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Глава Пентагона назвал "ошибкой" возможный ответ Ирана на удары Израиля - РИА Новости, 27.10.2024
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02:05 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/pentagon-1980315261.html
Глава Пентагона назвал "ошибкой" возможный ответ Ирана на удары Израиля
Глава Пентагона назвал "ошибкой" возможный ответ Ирана на удары Израиля - РИА Новости, 27.10.2024
Глава Пентагона назвал "ошибкой" возможный ответ Ирана на удары Израиля
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом выразил надежду на то, что Иран воздержится от ответа на удары... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T02:05
2024-10-27T02:05
в мире
космос - риа наука
иран
израиль
тегеран (город)
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом выразил надежду на то, что Иран воздержится от ответа на удары Израиля, поскольку это было бы "ошибкой" со стороны Тегерана, заявили в Пентагоне. "Он сказал министру, что Ирану не следует допускать ошибки, отвечая на удары Израиля", - говорится в релизе ведомства. Кроме того, Остин указал на то, что последняя атака Израиля должна обозначать окончание обменов ударами между двумя странами. "Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты хорошо подготовлены к защите своих сил, объектов и партнеров по всему региону и полны решимости не допустить, чтобы кто-либо использовал напряженность или расширял конфликт", - добавили в Пентагоне. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html
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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), ллойд остин, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Тегеран (город), Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава Пентагона назвал "ошибкой" возможный ответ Ирана на удары Израиля

Глава Пентагона Остин назвал "ошибкой" возможный ответ Ирана на атаку ЦАХАЛ

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом выразил надежду на то, что Иран воздержится от ответа на удары Израиля, поскольку это было бы "ошибкой" со стороны Тегерана, заявили в Пентагоне.
"Он сказал министру, что Ирану не следует допускать ошибки, отвечая на удары Израиля", - говорится в релизе ведомства.
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Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля
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Кроме того, Остин указал на то, что последняя атака Израиля должна обозначать окончание обменов ударами между двумя странами.
"Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты хорошо подготовлены к защите своих сил, объектов и партнеров по всему региону и полны решимости не допустить, чтобы кто-либо использовал напряженность или расширял конфликт", - добавили в Пентагоне.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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В миреКосмос - РИА НаукаИранИзраильТегеран (город)Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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