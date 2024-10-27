https://ria.ru/20241027/opros-1980385441.html

Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей, показал опрос

Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей, показал опрос - РИА Новости, 27.10.2024

Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей, показал опрос

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно увеличила отрыв от своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа, набрав 51% среди... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:36

2024-10-27T18:36

2024-10-27T18:36

в мире

сша

ближний восток

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно увеличила отрыв от своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа, набрав 51% среди вероятных избирателей, следует из опроса телеканала ABC и социологической компании Ipsos, опубликованного в воскресенье, "Явка имеет решающее значение. Всего 2 процентных пункта разделяют Харрис и Дональда Трампа среди всех зарегистрированных избирателей, 49-47%. Это приводит к небольшому преимуществу Харрис среди вероятных избирателей, 51-47%, при этом некоторые группы, поддерживающие Харрис, демонстрируют немного большую склонность к голосованию", - говорится в опросе. В опросе, проведенном в начале октября, Харрис среди вероятных избирателей набирала 50%, в то время как Трамп - 48%. Распределение голосов среди зарегистрированных избирателей не изменилось. Касательно ключевых вопросов на повестке избирателей, Трампу зарегистрированные избиратели больше доверяют по экономике, борьбе с инфляцией, и конфликте на Ближнем Востоке. Харрис же больше доверяют по праву на аборты, здравоохранению, и "защите американской демократии", следует из результатов. Опрос был проведен онлайн с 18 по 22 октября по случайной выборке из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 п.п. для вероятных избирателей и 5.5 п.п для семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов. Выборы президенты США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

https://ria.ru/20240813/tramp-1965915186.html

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ближний восток, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024