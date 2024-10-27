Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей, показал опрос
ABC: Харрис незначительно увеличила отрыв от Трампа по поддержке избирателей
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно увеличила отрыв от своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа, набрав 51% среди вероятных избирателей, следует из опроса телеканала ABC и социологической компании Ipsos, опубликованного в воскресенье,
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"Явка имеет решающее значение. Всего 2 процентных пункта разделяют Харрис и Дональда Трампа среди всех зарегистрированных избирателей, 49-47%. Это приводит к небольшому преимуществу Харрис среди вероятных избирателей, 51-47%, при этом некоторые группы, поддерживающие Харрис, демонстрируют немного большую склонность к голосованию", - говорится в опросе.
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В опросе, проведенном в начале октября, Харрис среди вероятных избирателей набирала 50%, в то время как Трамп - 48%. Распределение голосов среди зарегистрированных избирателей не изменилось.
Касательно ключевых вопросов на повестке избирателей, Трампу зарегистрированные избиратели больше доверяют по экономике, борьбе с инфляцией, и конфликте на Ближнем Востоке. Харрис же больше доверяют по праву на аборты, здравоохранению, и "защите американской демократии", следует из результатов.
Опрос был проведен онлайн с 18 по 22 октября по случайной выборке из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 п.п. для вероятных избирателей и 5.5 п.п для семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов.
Выборы президенты США состоятся 5 ноября.