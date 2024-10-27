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В Курской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.10.2024
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17:32 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/opasnost-1980377052.html
В Курской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность
В Курской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.10.2024
В Курской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области в четвертый раз, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram–канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:32
2024-10-27T17:32
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 27 окт – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области в четвертый раз, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram–канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240614/kurskaya_oblast-1952748594.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Курский губернатор Смирнов: в регионе объявили 4-ю за день ракетную опасность

© Фото : Солнцевский район/ВКонтактеСолнцевский район Курской области
Солнцевский район Курской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Солнцевский район/ВКонтакте
Солнцевский район Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 27 окт – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области в четвертый раз, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram–канале.
«
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Курской области объявлена ракетная опасность
14 июня, 01:16
 
ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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