https://ria.ru/20241027/opasnost-1980361109.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.10.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:16
2024-10-27T15:16
2024-10-27T15:20
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 27 окт – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: на всей территории Курской области объявили ракетную опасность