https://ria.ru/20241027/opasnost-1980361109.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.10.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:16

2024-10-27T15:16

2024-10-27T15:20

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 27 окт – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)