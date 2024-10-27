https://ria.ru/20241027/nigerija-1980366185.html

В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек

В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек - РИА Новости, 27.10.2024

В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек

По меньшей мере 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в пригороде столицы Нигерии Абуджи, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:12

2024-10-27T16:12

2024-10-27T16:12

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нигерия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в пригороде столицы Нигерии Абуджи, сообщает местная газета Punch. "Около 40 человек оказались под завалами рухнувшего многоэтажного здания в... пригороде Абуджи", - говорится в сообщении. По данным газеты, в момент обрушения здания в нем находились люди. Как пишет газета со ссылкой на распространенные в социальных сетях видеоролики, местные жители пытаются спасти пострадавших из-под завалов.

https://ria.ru/20240309/tuluza-1932020047.html

нигерия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигерия