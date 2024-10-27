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В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек - РИА Новости, 27.10.2024
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16:12 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/nigerija-1980366185.html
В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек
В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек - РИА Новости, 27.10.2024
В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек
По меньшей мере 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в пригороде столицы Нигерии Абуджи, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:12
2024-10-27T16:12
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в пригороде столицы Нигерии Абуджи, сообщает местная газета Punch. "Около 40 человек оказались под завалами рухнувшего многоэтажного здания в... пригороде Абуджи", - говорится в сообщении. По данным газеты, в момент обрушения здания в нем находились люди. Как пишет газета со ссылкой на распространенные в социальных сетях видеоролики, местные жители пытаются спасти пострадавших из-под завалов.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии под завалами обрушившегося здания оказались 40 человек

Punch: под завалами рухнувшей многоэтажки в Нигерии оказались 40 человек

© Фото : Punch Newspapers Обрушившееся здание в пригороде столицы Нигерии Абуджи
Обрушившееся здание в пригороде столицы Нигерии Абуджи - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Punch Newspapers
Обрушившееся здание в пригороде столицы Нигерии Абуджи
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в пригороде столицы Нигерии Абуджи, сообщает местная газета Punch.
"Около 40 человек оказались под завалами рухнувшего многоэтажного здания в... пригороде Абуджи", - говорится в сообщении.
По данным газеты, в момент обрушения здания в нем находились люди. Как пишет газета со ссылкой на распространенные в социальных сетях видеоролики, местные жители пытаются спасти пострадавших из-под завалов.
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