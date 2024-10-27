https://ria.ru/20241027/netanyakhu-1980309861.html

США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ

США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2024

США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ

США не верят в наличие у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху намерений завершить нынешний ближневосточный конфликт до американских президентских... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T00:01

2024-10-27T00:01

2024-10-27T00:01

в мире

тегеран (город)

биньямин нетаньяху

дональд трамп

джо байден

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не верят в наличие у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху намерений завершить нынешний ближневосточный конфликт до американских президентских выборов в ноябре, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации Белого дома. "Американские чиновники не верят в то, что у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху имеется значительное стремление положить конец его многофронтовой операции до выборов (в США - ред.)", - сообщает издание. Более того, по данным телеканала, в Вашингтоне и вовсе считают, что Нетаньяху видит близкого для себя союзника именно в бывшем американском президенте Дональде Трампе, который борется за пост главы государства в США от Республиканской партии. Аргументом в пользу такого мнения выступает тот факт, что израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом за последние недели. Ранее в субботу президент США Джо Байден выразил надежду на то, что продолжения эскалации напряженности между Израилем и Ираном после нанесения израильскими военными ударов по иранской территории больше не будет. Байден также подтвердил, что заранее получил информацию перед началом израильских ударов. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980300829.html

https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980210264.html

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), биньямин нетаньяху, дональд трамп, джо байден, сша