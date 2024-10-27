Рейтинг@Mail.ru
США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/netanyakhu-1980309861.html
США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ
США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2024
США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ
США не верят в наличие у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху намерений завершить нынешний ближневосточный конфликт до американских президентских... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T00:01
2024-10-27T00:01
в мире
тегеран (город)
биньямин нетаньяху
дональд трамп
джо байден
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не верят в наличие у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху намерений завершить нынешний ближневосточный конфликт до американских президентских выборов в ноябре, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации Белого дома. "Американские чиновники не верят в то, что у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху имеется значительное стремление положить конец его многофронтовой операции до выборов (в США - ред.)", - сообщает издание. Более того, по данным телеканала, в Вашингтоне и вовсе считают, что Нетаньяху видит близкого для себя союзника именно в бывшем американском президенте Дональде Трампе, который борется за пост главы государства в США от Республиканской партии. Аргументом в пользу такого мнения выступает тот факт, что израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом за последние недели. Ранее в субботу президент США Джо Байден выразил надежду на то, что продолжения эскалации напряженности между Израилем и Ираном после нанесения израильскими военными ударов по иранской территории больше не будет. Байден также подтвердил, что заранее получил информацию перед началом израильских ударов. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980300829.html
https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html
https://ria.ru/20241026/izrail-1980210264.html
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), биньямин нетаньяху, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Тегеран (город), Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Джо Байден, США
США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов, пишут СМИ

CNN: США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до президентских выборов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не верят в наличие у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху намерений завершить нынешний ближневосточный конфликт до американских президентских выборов в ноябре, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации Белого дома.
"Американские чиновники не верят в то, что у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху имеется значительное стремление положить конец его многофронтовой операции до выборов (в США - ред.)", - сообщает издание.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Нетаньяху отверг сообщения о давлении США в выборе целей для атаки на Иран
Вчера, 21:53
Более того, по данным телеканала, в Вашингтоне и вовсе считают, что Нетаньяху видит близкого для себя союзника именно в бывшем американском президенте Дональде Трампе, который борется за пост главы государства в США от Республиканской партии.
Аргументом в пользу такого мнения выступает тот факт, что израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом за последние недели.
Ранее в субботу президент США Джо Байден выразил надежду на то, что продолжения эскалации напряженности между Израилем и Ираном после нанесения израильскими военными ударов по иранской территории больше не будет. Байден также подтвердил, что заранее получил информацию перед началом израильских ударов.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана, считает Трамп
5 октября, 02:58
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СМИ узнали, что Израиль консультировался с США перед ударами по Ирану
Вчера, 06:10
 
В миреТегеран (город)Биньямин НетаньяхуДональд ТрампДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала