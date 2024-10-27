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На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 27.10.2024
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16:12 27.10.2024 (обновлено: 16:13 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/moskva-1980366582.html
На МКАД опрокинулся грузовик
На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 27.10.2024
На МКАД опрокинулся грузовик
На юго-востоке Москвы в районе Бесединского моста на внешней стороне 19 километра МКАД опрокинулся грузовик, информирует департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:12
2024-10-27T16:13
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Бесединского моста на внешней стороне 19 километра МКАД опрокинулся грузовик, информирует департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На внешней стороне 19 километра МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на месте затруднено движение на отрезке в 4,5 километра.
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происшествия, москва, авто, россия
Происшествия, Москва, Авто, Россия
На МКАД опрокинулся грузовик

На юго-востоке Москвы на внешней стороне 19 километра МКАД опрокинулся грузовик

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Бесединского моста на внешней стороне 19 километра МКАД опрокинулся грузовик, информирует департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
"На внешней стороне 19 километра МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что на месте затруднено движение на отрезке в 4,5 километра.
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