https://ria.ru/20241027/moreprodukty-1980327855.html
Россия за год сократила на треть импорт морепродуктов из Индии
Россия за год сократила на треть импорт морепродуктов из Индии - РИА Новости, 27.10.2024
Россия за год сократила на треть импорт морепродуктов из Индии
Импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:05
2024-10-27T09:05
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, по итогам последнего месяца лета объемы импорта Россией индийских морепродуктов, среди которых были только ракообразные, по сравнению с прошлым годом снизились на 34% и составили 10,8 миллиона долларов. Произошло сокращение и по сравнению с июлем 2024 года - почти на пятую часть. Из ракообразных Москва покупала у Нью-Дели в августе только некоторые виды креветок, в частности белоногих - на 10,7 миллиона долларов и немного пресноводных - на 130 тысяч долларов. По итогам августа Россия заняла седьмое место среди покупателей индийских ракообразных. В топ-5 вошли США (180 миллионов долларов), Китай (49 миллионов), Япония (36 миллионов), Бельгия (16 миллионов) и Канада (14 миллионов). Суммарно по итогам восьми месяцев этого года Россия приобрела у Индии морепродукты на 82,3 миллиона долларов, сократив их покупки в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за это время было куплено белоногих и пресноводных креветок - на 79 миллионов и 1,1 миллиона долларов соответственно. Также в небольших объемах приобретались гигантские тигровые креветки (на 410 тысяч долларов), замороженные кальмары (170 тысяч), замороженные осьминоги (140 тысяч) и другие морепродукты.
https://ria.ru/20241025/indija-1979954277.html
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экономика, россия, индия
Россия за год сократила на треть импорт морепродуктов из Индии
Импорт Россией морепродуктов из Индии снизился на 34% за год
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, по итогам последнего месяца лета объемы импорта Россией индийских морепродуктов, среди которых были только ракообразные, по сравнению с прошлым годом снизились на 34% и составили 10,8 миллиона долларов. Произошло сокращение и по сравнению с июлем 2024 года - почти на пятую часть.
Из ракообразных Москва
покупала у Нью-Дели
в августе только некоторые виды креветок, в частности белоногих - на 10,7 миллиона долларов и немного пресноводных - на 130 тысяч долларов.
По итогам августа Россия заняла седьмое место среди покупателей индийских ракообразных. В топ-5 вошли США
(180 миллионов долларов), Китай
(49 миллионов), Япония
(36 миллионов), Бельгия
(16 миллионов) и Канада
(14 миллионов).
Суммарно по итогам восьми месяцев этого года Россия приобрела у Индии морепродукты на 82,3 миллиона долларов, сократив их покупки в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за это время было куплено белоногих и пресноводных креветок - на 79 миллионов и 1,1 миллиона долларов соответственно. Также в небольших объемах приобретались гигантские тигровые креветки (на 410 тысяч долларов), замороженные кальмары (170 тысяч), замороженные осьминоги (140 тысяч) и другие морепродукты.