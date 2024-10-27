Экс-глава КС в Молдавии обвинил правительство в фальсификации выборов
Экс-глава КС Молдавии Пулбере: первый тур выборов президента был фальсифицирован
© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Первый тур выборов президента Молдавии и итоги еврореферендума в республике были фальсифицированы, утверждает бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
"Нынешний президент видела себя президентом с первого тура, а что касается референдума — это катастрофа. По моему мнению, фальсификация лежит на поверхности и она было со стороны правительства и ЦИК. Где еще премьер-министра и министров видели раздающими пропагандистские газеты в поддержку референдума и Майи Санду?" - заявил Пулбере в эфире телеканала GRT.
По его словам, если бы некоторые участники этой избирательной кампании не вводили людей в заблуждение и не призывали бойкотировать референдум, то результат был бы иным.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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