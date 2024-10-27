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В Харьковской области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан"
В Харьковской области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан" - РИА Новости, 27.10.2024
В Харьковской области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан"
Ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен украинский самоходный миномет "Тюльпан" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:22
2024-10-27T14:22
2024-10-27T14:22
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен украинский самоходный миномет "Тюльпан" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области была обнаружена огневая позиция самоходного миномета "Тюльпан" ВСУ, замаскированная в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели", - говорится в сообщении. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" самоходный миномет "Тюльпан" ВСУ был уничтожен, отметили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харьковской области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан"
Минобороны сообщило об уничтожении миномета "Тюльпан" в Харьковской области