https://ria.ru/20241027/minomet-1980355929.html

В Харьковской области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан"

В Харьковской области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан" - РИА Новости, 27.10.2024

В Харьковской области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан"

Ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен украинский самоходный миномет "Тюльпан" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:22

2024-10-27T14:22

2024-10-27T14:22

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен украинский самоходный миномет "Тюльпан" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области была обнаружена огневая позиция самоходного миномета "Тюльпан" ВСУ, замаскированная в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели", - говорится в сообщении. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" самоходный миномет "Тюльпан" ВСУ был уничтожен, отметили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность