https://ria.ru/20241027/minoborony-1980312415.html

Силы ПВО России уничтожили 17 украинских БПЛА за полтора часа

Силы ПВО России уничтожили 17 украинских БПЛА за полтора часа - РИА Новости, 27.10.2024

Силы ПВО России уничтожили 17 украинских БПЛА за полтора часа

Российская ПВО вечером уничтожила 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T00:45

2024-10-27T00:45

2024-10-27T00:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воронежская область

космос - риа наука

брянская область

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО вечером уничтожила 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщили в Минобороны России."26 октября с 22.00 до 23.20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что восемь БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Липецкой области и один – над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20241026/ataka-1980294991.html

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брянская область

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безопасность, россия, воронежская область, космос - риа наука, брянская область