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Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент - РИА Новости, 27.10.2024
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21:44 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/litva-1980405438.html
Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент
Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент - РИА Новости, 27.10.2024
Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент
Итоговая явка во втором туре парламентских выборов в Литве составила 41,31%, что на 11% ниже показателей первого тура, сообщила Главная избирательная комиссия... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:44
2024-10-27T21:44
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре парламентских выборов в Литве составила 41,31%, что на 11% ниже показателей первого тура, сообщила Главная избирательная комиссия страны. Как следует из данных на сайте комиссии, в основной день голосования на участки пришли 30,52%, еще 10,8% проголосовали досрочно. В первом туре выборов две недели назад итоговая явка превышала 52%. В Литве в воскресенье проходит второй тур выборов в сейм - однопалатный парламент республики. Всего туда входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 - по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5% для партий и 7% для коалиций. Избирательным правом обладают почти 2,4 миллиона человек. По итогам первого тура по спискам в парламент прошли шесть партий, еще восемь мандатов были распределены в одномандатных округах. В 63 одномандатных округах победителя выявит второй тур.
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в мире, литва
В мире, Литва
Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент

Итоговая явка во II туре парламентских выборов в Литве составила 41,31 процента

© Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Центрально избирательной комиссии Литвы в Вильнюсе
Здание Центрально избирательной комиссии Литвы в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Алексей Витвицкий
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Здание Центрально избирательной комиссии Литвы в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре парламентских выборов в Литве составила 41,31%, что на 11% ниже показателей первого тура, сообщила Главная избирательная комиссия страны.
Как следует из данных на сайте комиссии, в основной день голосования на участки пришли 30,52%, еще 10,8% проголосовали досрочно.
В первом туре выборов две недели назад итоговая явка превышала 52%.
В Литве в воскресенье проходит второй тур выборов в сейм - однопалатный парламент республики. Всего туда входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 - по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5% для партий и 7% для коалиций. Избирательным правом обладают почти 2,4 миллиона человек. По итогам первого тура по спискам в парламент прошли шесть партий, еще восемь мандатов были распределены в одномандатных округах. В 63 одномандатных округах победителя выявит второй тур.
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