https://ria.ru/20241027/litva-1980405438.html

Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент

Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент - РИА Новости, 27.10.2024

Явка во втором туре парламентских выборов в Литве превысила 41 процент

Итоговая явка во втором туре парламентских выборов в Литве составила 41,31%, что на 11% ниже показателей первого тура, сообщила Главная избирательная комиссия... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:44

2024-10-27T21:44

2024-10-27T21:44

в мире

литва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре парламентских выборов в Литве составила 41,31%, что на 11% ниже показателей первого тура, сообщила Главная избирательная комиссия страны. Как следует из данных на сайте комиссии, в основной день голосования на участки пришли 30,52%, еще 10,8% проголосовали досрочно. В первом туре выборов две недели назад итоговая явка превышала 52%. В Литве в воскресенье проходит второй тур выборов в сейм - однопалатный парламент республики. Всего туда входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 - по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5% для партий и 7% для коалиций. Избирательным правом обладают почти 2,4 миллиона человек. По итогам первого тура по спискам в парламент прошли шесть партий, еще восемь мандатов были распределены в одномандатных округах. В 63 одномандатных округах победителя выявит второй тур.

https://ria.ru/20241014/litva-1977869056.html

литва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва