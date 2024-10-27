https://ria.ru/20241027/lemmi-1980406985.html

Глава британского МИД поговорил по телефону с коллегами из Израиля и Ирана

Глава британского МИД поговорил по телефону с коллегами из Израиля и Ирана - РИА Новости, 27.10.2024

Глава британского МИД поговорил по телефону с коллегами из Израиля и Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел телефонные переговоры с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T22:03

2024-10-27T22:03

2024-10-27T22:03

в мире

тегеран (город)

израиль

ливан

исраэль кац

аббас аракчи

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел телефонные переговоры с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. "Сегодня у меня были важные звонки с министром иностранных дел Израиля и министром иностранных дел Ирана", - написал Лэмми на своей странице в соцсети Х. Лэмми отметил, что Великобритания продолжает добиваться деэскалации на Ближнем Востоке и окончания конфликтов в Ливане и секторе Газа. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20241026/premer-1980232803.html

тегеран (город)

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), израиль, ливан, исраэль кац, аббас аракчи, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024